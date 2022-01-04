Доктор биологических наук Северинов считает, что без дополнительных исследований нового штамма COVID паниковать рано

Доктор биологических наук, профессор Сколтеха и Ратгерского университета Константин Северинов считает, что пока у специалистов нет подробных данных о новом штамме коронавируса, паниковать по этому поводу не следует. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нельзя сказать, что все штаммы одинаковые. Я думаю, что на это надо обращать внимание профессионалам: должна быть система мониторинга, которая будет выявлять любые варианты комбинации мутации. Они будут возникать всегда — вирус эволюционирует на нас, и вместе с нами, это естественный процесс. Сам факт выявления новой комбинации мутации ничего не говорит. Говорить будет только факт того, что частота такого варианта со временем будет только увеличиваться. Поэтому обнаружение новых вариантов — это тривиальный результат», — сказал он.

По словам К.Северинова, поводом для тревоги должно быть обнаружение того, что частота этого варианта будет увеличиваться среди зараженных за счет существующих штаммов. «Но так как для французского варианта такого рода данных нет, то пристегните ремни и расслабьтесь, и ожидайте развития событий», — отметил он.

К.Северинов добавил, что постепенное снижение эффективности вакцин против новых вариантов вируса также является логичным и закономерным процессом. «Мы живем уже в эпоху омикрона, который сейчас ответственен за более, чем 75 случаев заражений в США и Великобритании, и омикрон уходит из-под действия антител. Поэтому — да, вирус, эволюционируя в ситуации, которую в некотором смысле мы сами создали, когда есть существенная часть людей вакцинированных и переболевших, а существенная — невакцинированных, будет отбираться в сторону ухода из-под действия иммунитета. Мы живем в таком учебнике вирусологии. Новые варианты должны будут проверяться на способность уходить из-под действия иммунитета, вызванными предыдущими инфекция или вакцинами», — пояснил эксперт.