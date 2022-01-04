Пекин считает недостаточным договор о ядерном оружии между Россией и США

Китайские власти по-прежнему не собираются присоединяться к соглашению. Как сказал представитель МИД КНР Фу Цум, его страна пойдет на это только в том случае, если Москва и Вашингтон сократят свой арсенал до уровня Китая. По его оценкам. США и Россия по-прежнему обладают 90 процентами от всех ядерных боеголовок на земле, и они обязаны юридически закрепить договоренность о необратимом уничтожении подобного оружия.
2022-01-04T15:10:11+03:00
2022-01-04T15:10:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2962408-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:10, 04 января 2022
Загрузка комментариев...