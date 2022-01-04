Суд в США признал создательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов

Семь лет назад она смогла стать самой молодой женщиной-миллиардером в мире.

Присяжные сочли, что Холмс виновна по 4 из 11 пунктов обвинения. Речь идет, в том числе, о сговоре с целью совершения мошенничества, обмане общественности и махинациях с использованием электронных средств. По версии следствия, предпринимательница с помощью своего стартапа Theranos разрабатывала прибор, который, как утверждалось, смог бы диагностировать заболевания всего лишь по одной капле крови. Однако впоследствии устройство оказалось пустышкой, также выяснилось, что компания проводит исследования на оборудовании других компаний, а их результаты не точны.

Присяжные по делу Холмс совещались в течение недели, по нескольким пунктам обвинения они не смогли прийти к консенсусу, однако по остальным предпринимательнице грозит в общей сложности до 80 лет заключения: по 20 лет на каждый пункт. При этом юристы предполагают, что Холмс в результате назначат гораздо меньший срок.

На пике своего развития компания Theranos оценивалась в 9 млрд долларов, среди ее инвесторов были, в том числе экс-президент США Билл Клинтон и медиамагнат Руперт Мердок.