В Казахстане массовые протесты против двукратного повышения цен на сжиженный газ переросли в антиправительственные

Ситуация остается крайне напряженной.

Самые массовые демонстрации проходят в городах Жанаозен и Актау. Тысячи людей требуют снизить стоимость энергоносителей со 120 тенге до 50-60, это около 10 рублей за литр. Многие из них являются автовладельцами и считают нынешние цены на газ очень высокими. При этом лозунги о необходимости уменьшить стоимость энергоносителей сменились требованиями отставки правительства республики. Митингующие остаются на главных городских площадях и ночью. Как сообщает агентство «Интерфакс», протестующие организуют питание и раздачу воды для собравшихся, некоторые разворачивают палатки. —

Информации о столкновения активистов с полицией пока нет. Власти стянули на улицы отряды сотрудников ведомства и спецтранспорт вооруженных сил страны. По словам очевидцев, в местах концентрации силовиков наблюдаются проблемы с доступом в интернет и перебои в работе сотовой связи.

На ситуацию с ростом цен отреагировал и бизнес. Крупнейшая сеть АЗС в стране объявила, что планирует ввести лимит на продажу сжиженного газа физическим лицам. Среди регионов, где такая норма может заработать, Мангистауская область Казахстана – один из центров протестов. Руководитель субъекта Нурлан Ногаев призывал активистов к диалогу.

При этом власти Казахстана подчеркивают, что двукратное снижение цен на сжиженный газ невозможно из-за ситуации на рынке.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев накануне сообщил о начале работы правительственной комиссии по урегулированию ситуации.

Все ключевые решения в Казахстане по-прежнему принимает бывший президент Нурсултан Назарбаев, — считает местный журналист Лукпан Ахмедьяров. В эфире Эха он предположил, что власти могут перейти к силовому варианту решения проблемы с протестами.

Политолог Аркадий Дубнов полагает, что протесты в Казахстане могут спровоцировать некоторые изменения во властных структурах. Дубнов полагает, что для снижения напряженности в обществе правительство Казахстана может быть отправлено в отставку.