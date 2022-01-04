В Норвегии задержали россиянина, разыскиваемого РФ за мошенничество

Россиянин был задержан в конце декабря в Норвегии на основании международного ордера на арест, выданного Россией, он подозревается в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщила во вторник газета «Ромерикес блад»

Мужчину в возрасте около 50 лет, имя которого не называется, задержали 29 декабря в столичном аэропорту Гардермуэн. Как сообщает издание, на основании информации, полученной от РФ, он, будучи членом правления в фирме, использовал фиктивные контракты для мошенничества в крупных размерах — на сумму свыше 1,4 млн долларов. В РФ за такое преступление можно получить 10 лет тюрьмы.

Известно, что мужчина также проживает в Бельгии, в Норвегию он ехал с целью отдыха. В розыске он находится с весны прошлого года.