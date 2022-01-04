Суд в Канаде постановил взыскать с Ирана более $107 млн компенсации семьям погибших при крушении украинского самолета

Суд в Канаде постановил взыскать с Ирана более 107 миллионов долларов в качестве компенсации семьям погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране. Иск подавали родственники шести жертв трагедии, которая произошла в 2020-м году.

Адвокаты истцов заявили, что будут добиваться ареста имущества Ирана по всему миру. Всего на борту сбитого самолета находились 176 человек.

Боинг международных авиалиний Украины разбился после взлета в аэропорту. Катастрофа произошла в то время, когда иранская армия наносила удар по базам США в Ираке.

