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13:27,
04 января 2022
ТАСС: Минск поддержал заявление пяти стран о недопустимости ядерной войны
Минск рассчитывает, что совместные усилия лидеров стран ядерной «пятерки», станут залогом укрепления глобальной архитектуры международной безопасности.
3 января лидеры Франции, Китая, США, России и Великобритании подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью «недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».