ТАСС: Минск поддержал заявление пяти стран о недопустимости ядерной войны

2022-01-04T13:27:53+03:00 2022-01-04T13:27:53+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962342-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Минск рассчитывает, что совместные усилия лидеров стран ядерной «пятерки», станут залогом укрепления глобальной архитектуры международной безопасности.

3 января лидеры Франции, Китая, США, России и Великобритании подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью «недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».