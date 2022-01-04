Задержанный в Италии по запросу РФ режиссер Лавренчук был заочно арестован в Москве летом

Задержанный в Италии по запросу России главный режиссер Одесского Национального академического театра Евгений Лавренчук был заочно арестован в Москве минувшим летом, — подтвердили ТАСС в Таганском суде столицы. Российские власти инкриминируют ему финансовые нарушения и мошенничество в крупном размере.

Лавренчук был задержан в Неаполе. Он там делал транзитную пересадку на рейс во Львов. Он будет находиться под стражей в Италии во время рассмотрения запроса об экстрадиции.

Ранее Лавренчук работал в Москве.