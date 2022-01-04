Из-за белорусских мигрантов Украина может потерять безвизовый режим с ЕС

Такое мнение высказала глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко. Она пояснила, что в ЕС могут закрыть шлагбаум на границе с Украиной, если мигранты будут стремиться попасть в страны Евросоюза через нашу страну. Она подчеркнула, что ведомство «постоянно усиливает противодействие нелегальной миграции не только из Беларуси и считает это одним из приоритетных в своей деятельности».