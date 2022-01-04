Североатлантический альянс подтвердил проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января

В НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января. Там призвали РФ «принимать во внимание озабоченности альянса». Об этом говорится в полученном во вторник ТАСС заявлении представителя пресс-службы НАТО. В нем подчеркивается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий»