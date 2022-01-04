Североатлантический альянс подтвердил проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января

В НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января. Там призвали РФ «принимать во внимание озабоченности альянса». Об этом говорится в полученном во вторник ТАСС заявлении представителя пресс-службы НАТО. В нем подчеркивается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий»
2022-01-04T12:34:25+03:00
2022-01-04T12:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 04 января 2022
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