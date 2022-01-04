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Эксклюзив Эха 12:25, 04 января 2022

Политолог Дубнов: Поддержка протестов в Казахстане не столь высока, чтобы привести к политическому кризису в стране

В Казахстане продолжаются протесты из-за резкого повышения стоимости газа. Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов считает, что поддержка этих протестов не так велика, чтобы это могло привести к политическому кризису в стране. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не думаю, что то, что происходит, может привести к политическому кризису в Казахстане. Это может спровоцировать некоторое перераспределение позиций во властной элите Казахстана. <:> Был организован выход на улицу сторонников Аблязова — оппозиционера, живущего на Западе, и его сторонников. И еще группа национальных патриотов, которых пытались использовать в политических целях. И это представляет определенную опасность, но их поддержка на сегодняшний день стране недостаточно высока, чтобы привести к реальному политическому кризису», — сказал он.

Одним из главных виновников кризиса, связанного с повышением цен на сжиженный газ, называют председателя правления «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева, отметил А.Дубнов, а в Казахстане знают, что это гражданский муж Дареги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана.

«Его называют ответственным за решение поднятия цен на сжиженный газ, которое было отдано на волю рыночных методов, на биржу, где прошли торги электронные, в результате эта цена была неконтролируемо поднята в два раза. А это привело к тому, что весь западный регион фактически испытал на себе это невероятное повышение цен на топливо, которым заправляется практически весь этот регион — более 80% пользователей автотранспорта. (...) Такого рода неконтролируемое повышение цен привело к очень серьезному социальному недовольству», — отметил политолог.

По словам А.Дубнова, этот кризис накладывается на очень давние недовольства всего западного региона Казахстана, который является главным источником пополнения казны страны, потому что там главные доходы от нефти.

«Однако социальное наполнение нужд запада совершенно не соответствует вкладу этого запада в экономику страны. Поэтому в этом смысле это чрезвычайно опасно, и чтобы погасить протесты, уже поговаривают о возможной отставке правительства, как меры для реакции на события», — отметил он.

Политолог считает, что это может привести к изменению «политического ландшафта». «Там просто изношена очень инфраструктура вся из западной экономики нефтедобывающей, и людям некуда в принципе идти работать, там очень однобокая структура занятости. И это сильно сказывается на недовольстве», — пояснил он.



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