ТАСС: Роман Ротенберг назначен на пост главного тренера хоккейного клуба СКА

Отмечается, что решение принято советом директоров клуба в целях улучшения управления тренерским штабом команды. Брагин будет работать старшим тренером. Роман Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Ранее он

работал главой тренерского штаба сборной России. Ротенберг в прошлом сезоне во время

болезни Брагина исполнял обязанности главного тренера СКА.