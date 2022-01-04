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12:01, 04 января 2022

ТАСС: Роман Ротенберг назначен на пост главного тренера хоккейного клуба СКА

Отмечается, что решение принято советом директоров клуба в целях улучшения управления тренерским штабом команды. Брагин будет работать старшим тренером. Роман Ротенберг является первым вице-президентом Федерации хоккея России. Ранее он
работал главой тренерского штаба сборной России. Ротенберг в прошлом сезоне во время
болезни Брагина исполнял обязанности главного тренера СКА.


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