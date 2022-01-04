Журналист Цимбалюк считает, что внимание СМИ к его отъезду из России спустя неделю связано с отсутствием новостей

Украинский журналист Роман Цимбалюк выразил удивление, что СМИ стали писать о его отъезде из России спустя неделю. Как он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», видимо это произошло от нехватки новостей в информационном поле. «Никакой новости нет. То, что вчера все перепощивали, непонятно почему, на выходных мало новостей видимо. И вот эта беседа, которую все цитируют, она состоялась 24 декабря А о ней только сейчас напечатали», — сказал он.

По словам Р.Цимбалюка, после состоявшейся пресс-конференция Путина, куда он был аккредитован, на следующий день 24 декабря его вызвали в прокуратуру ЦАО давать объяснения по поводу экстремизма и разжигания вражды к россиянам и российской власти. «Мой адвокат Полозов пришел на это мероприятия, прокуроров там не было, а мне он сказал: «Ты сильно не обольщайся, потому что российская практика такова, что они могут передумать в части административки, а подумать в части уголовки»», — рассказал журналист

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя в Telegram отъезд из России Цимбалюка, объяснила его решение «синдромом Бабченко-Гордона». Дипломат добавила, что журналист много лет жил в Москве, кричал про российско-украинскую войну, не вылезал из московских ресторанов.

«Я не знаю, почему Мария Захарова так отреагировала, говоря, что я ходил по московским ресторанам. Мне иногда кажется, что Мария Владимировна чувствует, что она пока упустила что-то — мы столько лет общались, а на брудершафт так и не пили, и в рестораны вместе не ходили. Когда российская сторона разгоняет эту тему, в части ресторанов, пьянства и всего остального, мне это, конечно, льстит во многом. Но хочу отметить, у меня двое маленьких детей, которые не позволяют вести разгульный образ жизни. Чтобы ни происходило, в 6.30 у меня начинают на голове прыгать, поэтому я имею право отвергнуть все эти гнусные обвинения. Хотя они мне нравятся, если честно», — отметил Р.Цимбалюк.