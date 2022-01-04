Z Архив новостей новости
5 14 6 1676
10:56, 04 января 2022

В Казахстане продолжаются протесты против двукратного повышения цен на сжиженный газ

Президент страны сообщил о начале работы правительственной комиссии по урегулированию ситуации.

Созданная по поручению президента комиссия должна будет найти решение по возникшей проблеме в кратчайшие сроки. Глава государства также распорядился мобилизовать силовиков, чтобы не допустить нарушения общественного порядка. Тем временем в городе Актау на юго-западе Казахстана не прекращаются митинги. Люди недовольны, что цена на газ по-прежнему остается, по их мнению, очень высокой – более 100 тенге или около 20 рублей за литр. Большинство автомобилей в стране заправляются именно этим видом топлива, поэтому география протеста также широка. Митинги начались два дня назад в городе Жанаозен, затем их поддержали в Актау и Алма-Ате. Казахстанские СМИ сообщали, что на центральные улицы этих городов стянулись полицейские и даже армейские грузовики. Местные жители говорят, что наблюдают перебои в работе сотовой связи, а там, где сконцентрировано максимальное число протестующих власти выключали электричество. Сегодня в Актау водители и кондукторы одного из автопарков отказались выходить на работу, присоединившись к бастующим. Крупнейшая сеть АЗС в стране уже объявила о возможном введении лимита на продажу газа физическим лицам, так как ей необходимо полностью выполнять обязательства перед корпоративными клиентами.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сказали о невозможности выполнить требования о снижении цены на газ, объяснив это «ситуацией на рынке» и ростом спроса.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Митя Алешковский Основатель благотворительного фонда «Нужна помощь», фотограф, общественный деятель

Вы не сможете нам доказать, что СССР был империей добра Невозможно строить никакого будущего на костях. Никакой экономики. Никакой культуры. Никакой науки. Никакой жизни. Потому что отовсюду эти кости будут торчать. И в какой-то момент все рухнет…

5 476 6 38718 29.12
Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 240 6 22714 02.01
Блоги

Катерина Гордеева журналист

Это катастрофа Если представить себе страну как человека, то это если бы в человеке ликвидировали совесть и память и отправили жить дальше…

5 117 6 40621 28.12
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

Никто не верил, но все ждали Позорный процесс должен был завершиться позорным решением. Кругом руины. Не осталось ни-че-го…

5 94 6 24661 28.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Ничего об Украине без Украины» Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции, посвящённая Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже — заявил кабмин ФРГ 3 января…

5 115 6 13441 03.01
Голосование
Советский Союз — террористическое государство? (программа «Рикошет»)
5 117 6 16092 28.12
Блоги

Денис Проценко: Пусть 2022 год принесёт нам победу над пандемией Я лично рад тому, что постоянная разъяснительная и просветительская работа начинает приносить свои первые результаты – всё больше наших сограждан делают правильный выбор в пользу вакцинации…

5 50 6 7148 30.12
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я считаю, что такие организации должны быть Изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно. Сегодня остались без работы талантливые люди. И это накануне Нового года…

5 283 6 44250 30.12
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

«Мемориал» ликвидировать невозможно Холуи, которые попытались сделать вид, что они в силах «ликвидировать» Мемориал, — несут в себе только корм, который они жрут с руки хозяина…

5 42 6 22191 28.12
Блоги

«Ядерная война никогда не должна быть развязана» Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений…

5 137 6 22439 03.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Пока бокал с шампанским скорее наполовину полон В ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей…

5 35 6 6211 31.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова про британское вмешательство во внутренние дела России Вот и ответ, почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранных агентов». Затронули подбрюшье…

5 88 6 16084 02.01
Блоги

+ «Нам такие как вы не нужны». Музыканта «Аквариума» Брайана Финнегана не впустили в Россию 00:40 «Нам такие как вы не нужны». Музыканта «Аквариума» Брайана Финнегана не впустили в Россию По словам Бориса Гребенщикова, у их флейтиста на пограничном контроле забрали паспорт…

5 67 6 29116 28.12
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зеленорай В общем, единственная угроза для безупречной украинской энергоинфраструктуры, с точки зрения цивилизованных и киевских деятелей, — Россия…

5 36 6 7246 29.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Россия и США. Попытка реконструировать логику Предновогодние переговоры Путина и Байдена были очень необычные тем, что они состоялись именно по инициативе Путина. И тогда у всех возникает вопрос — так в чем же инициатива?..

5 44 6 9202 31.12
Блоги

+ Новогоднее обращение президента России 06:32 Новогоднее обращение президента России Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в сложных условиях косвенно. Мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией…

5 137 6 29073 31.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Медведчук заявил, что его дочери аннулировали визу для обучения в Женевском университете На родине Медведчука подозревают в госизмене.

5 35 6 22025
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Они предполагают, что если бы ГУЛАГ сожрал не жалкие 20 миллионов, а 100 миллионов, то СССР, вероятно, уцелел. Просто в 50-е не надо было останавливаться и расслабляться. Немножечко не хватило трупов…

5 67 6 83291 29.12
#слушать 51:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Советский Союз — террористическое государство? (программа «Рикошет»)
5 117 6 16109 28.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин в странном пальто, телевизор не умрёт и индекс фейерверков Фраза «Я телевизор не смотрю» имеет право быть. Жители Столицы и глубинки, где нет дорог и театров, совершенно два разных потребителя контента. Для многих селян телеящик — это единственное окно во внешний мир…

5 82 6 139654 02.01
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Двумя этими техническими достижениями — строительством машины времени с помощью швабр и добычи эликсира вечности из печени Навального — и занималось Российское государство весь год…

5 43 6 72138 01.01
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9376626
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5127995

Сегодня в эфире