В Казахстане продолжаются протесты против двукратного повышения цен на сжиженный газ

Президент страны сообщил о начале работы правительственной комиссии по урегулированию ситуации.

Созданная по поручению президента комиссия должна будет найти решение по возникшей проблеме в кратчайшие сроки. Глава государства также распорядился мобилизовать силовиков, чтобы не допустить нарушения общественного порядка. Тем временем в городе Актау на юго-западе Казахстана не прекращаются митинги. Люди недовольны, что цена на газ по-прежнему остается, по их мнению, очень высокой – более 100 тенге или около 20 рублей за литр. Большинство автомобилей в стране заправляются именно этим видом топлива, поэтому география протеста также широка. Митинги начались два дня назад в городе Жанаозен, затем их поддержали в Актау и Алма-Ате. Казахстанские СМИ сообщали, что на центральные улицы этих городов стянулись полицейские и даже армейские грузовики. Местные жители говорят, что наблюдают перебои в работе сотовой связи, а там, где сконцентрировано максимальное число протестующих власти выключали электричество. Сегодня в Актау водители и кондукторы одного из автопарков отказались выходить на работу, присоединившись к бастующим. Крупнейшая сеть АЗС в стране уже объявила о возможном введении лимита на продажу газа физическим лицам, так как ей необходимо полностью выполнять обязательства перед корпоративными клиентами.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сказали о невозможности выполнить требования о снижении цены на газ, объяснив это «ситуацией на рынке» и ростом спроса.