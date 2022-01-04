Ziniu radijas: Президент Литвы выступил за отмену чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

Гитанас Науседа также заявил, что «проблема с мигрантами в настоящее время уже решена», а при осложнении

ситуации чрезвычайное положение можно ввести вновь. Из-за чрезвычайного положения на границе с Белоруссией в сейме задерживаются поправки к конституции о прямых выборах мэров. Согласно Конституции Литвы, во время чрезвычайного положения или в военное время поправки в Конституцию вносится не могут.