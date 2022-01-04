Barron's: Starbucks потребует от работников в США привиться или делать еженедельные тесты на COVID

Об этом говорится в письме компании, с которым ознакомилось деловое издание Barron's. Привиться сотрудникам надо будет к 9 февраля. Требование затрагивает работников кафе, офисов и производственных объектов компании. Непривитым сотрудникам надо будет делать тесты в медучреждениях за свой счёт.