Barron's: Starbucks потребует от работников в США привиться или делать еженедельные тесты на COVID

Об этом говорится в письме компании, с которым ознакомилось деловое издание Barron's. Привиться сотрудникам надо будет к 9 февраля. Требование затрагивает работников кафе, офисов и производственных объектов компании. Непривитым сотрудникам надо будет делать тесты в медучреждениях за свой счёт.
2022-01-04T10:38:36+03:00
2022-01-04T10:38:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:38, 04 января 2022
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