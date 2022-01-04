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09:21,
04 января 2022
Китай заявил, что соглашение AUKUS может разрушить режим нераспространения ядерного оружия
По словам китайского дипломата Фу Цуна, если этот план будет осуществлен, то США и Великобритания, будучи двумя ядерными государствами, передадут Австралии уран, которая не является ядерной страной.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group