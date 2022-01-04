Китай заявил, что соглашение AUKUS может разрушить режим нераспространения ядерного оружия

2022-01-04T09:21:06+03:00 2022-01-04T09:21:49+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962278-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

По словам китайского дипломата Фу Цуна, если этот план будет осуществлен, то США и Великобритания, будучи двумя ядерными государствами, передадут Австралии уран, которая не является ядерной страной.

В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group