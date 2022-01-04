В университете США вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек

Происшествие случилось на территории Индианского университета в Блумингтоне, С преступником ведутся переговоры, сообщает Indiana Daily Student. По информации университета в Блумингтоне, злоумышленник забаррикадировался в здании отеля. Людей попросили держаться подальше от места преступления, гостей отеля эвакуируют, а студентов просят нее выходить из здания университета.