В университете США вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек

Происшествие случилось на территории Индианского университета в Блумингтоне, С преступником ведутся переговоры, сообщает Indiana Daily Student. По информации университета в Блумингтоне, злоумышленник забаррикадировался в здании отеля. Людей попросили держаться подальше от места преступления, гостей отеля эвакуируют, а студентов просят нее выходить из здания университета.
2022-01-04T08:56:46+03:00
2022-01-04T08:59:20+03:00
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08:56, 04 января 2022
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