Дефицит осадков в ряде российских регионов может привести к проблемам с урожаем

За последние четыре месяца дефицит осадков сформировался в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, а также Ульяновской и Оренбургской областях. Весной и летом это может привести к засушливости почвы и последующим проблемам с урожаем, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«От тех осадков, что выпадают зимой, зависит количество продуктивной влаги. При таянии снега влага будет перемещаться в верхние слои почвы. Это важная характеристика, которую агрометеорологи берут на заметку. Конечно же, впереди еще январь, февраль, март, но к этим регионам будет пристальное внимание», — отметил он.