В Москве во вторник ожидается до -10 градусов и гололедица

В столице 4 января будет облачная погода и гололедица, столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза, сообщили в Гидрометцентре. В ночь на 5 января температура воздуха может понизиться до -12 градусов. Ветер ожидается восточный и юго-восточный, скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы и составит 739 миллиметров ртутного столба.
2022-01-04T06:14:43+03:00
2022-01-04T06:14:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:14, 04 января 2022
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