В Москве во вторник ожидается до -10 градусов и гололедица

В столице 4 января будет облачная погода и гололедица, столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза, сообщили в Гидрометцентре. В ночь на 5 января температура воздуха может понизиться до -12 градусов. Ветер ожидается восточный и юго-восточный, скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы и составит 739 миллиметров ртутного столба.