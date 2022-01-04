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06:14, 04 января 2022

В Москве во вторник ожидается до -10 градусов и гололедица

В столице 4 января будет облачная погода и гололедица, столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза, сообщили в Гидрометцентре. В ночь на 5 января температура воздуха может понизиться до -12 градусов. Ветер ожидается восточный и юго-восточный, скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы и составит 739 миллиметров ртутного столба.


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