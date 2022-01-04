Сегодня в США состоится слушание дела об изнасиловании, где обвиняемым проходит сын королевы Елизаветы II принц Эндрю

Защита герцога Йоркского Эндрю намерена требовать прекращения дела по формальным основаниям – сообщает газета The Sunday Times. По утверждению адвокатов, суд не обладает юрисдикцией в отношении этого производства.

Вирджиния Джуффре – так зовут девушку – утверждает, что вступить в связь с Эндрю её заставил один американский бизнесмен, когда ей было всего 17 лет. Однако обвиняемый принц утверждает, что Джуффре просто хочет заработать денег. Герцог в случае проигрыша рискует, в частности, лишиться титула Его Высочества.