Президент Украины Зеленский и его команда вызывают «стыд за нацию» у жителей страны — экс-депутат Рады

По мнению бывшего депутата Верховной Рады Украины, Владимир Зеленский и его команда не соответствуют своим должностям.

«Украина — это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», — цитирует РИА Новости Евгения Мураева.