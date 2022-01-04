В США фиксируется рост темпов распространения коронавируса

За последние две недели в США число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом увеличилось втрое и превысило 400 тысяч человек, передает Associated Press. В Нью-Йорке на прошлой неделе зарегистрированный средний прирост заболевших составил 37 тысяч против 17 тысяч до начала праздничных выходных.

На сегодняшний день в Соединенных Штатах порядка 18% тестов на COVID-19 дают положительный результат. В Нью-Йорке этот показатель равен 33%.

Всего с момента начала пандемии в США коронавирусом заболело более 56 миллионов человек, 827 тысяч заразившихся погибли.