«Ростех» в 2022 году представит результаты разработок единой вакцины от гриппа и коронавируса, — РИА Новости

«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — цитирует РИА главу «Ростеха» Чемезова.

По словам Чемезова, уже есть хорошие результаты исследований, но и есть над чем работать.