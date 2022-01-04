Более половины россиян готовы взять подработку во время новогодних праздников

Более половины россиян (54%) готовы взять подработку во время новогодних праздников. Каждый пятый опрошенный рассматривает работу аниматором, передают «Известия».

18% россиян хотя бы раз работали Дедом Морозом или Снегурочкой. Из них 34% примеряли костюм сказочных персонажей только однажды, 26% соглашаются на подобную подработку раз в несколько лет, а 18% ежегодно зарабатывают таким способом.

В среднем респонденты, примерившие на себя костюмы Деда Мороза и Снегурочки, рассчитывают заработать от 6 до 10 тысяч рублей за представление. Эксперты объясняют желание россиян выйти на подработку возросшими тратами на подготовку к праздникам, подарки близким, отдых и развлечения.