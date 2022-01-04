В США основатель скандального стартапа Theranos Элизабет Холмс осуждена за обман инвесторов, — Франс-Пресс

Она обещала революцию в медицинских анализах крови, однако в 2015 году выяснилось, что никакой революционной технологии нет. Присяжные посчитали, что Холмс обманом заставила инвесторов вложить деньги в стартап. Её признали виновной по восьми эпизодам из одиннадцати. По оставшимся трём эпизодам присяжные не пришли к единогласному мнению.
2022-01-04T03:57:03+03:00
2022-01-04T04:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:57, 04 января 2022
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