В США основатель скандального стартапа Theranos Элизабет Холмс осуждена за обман инвесторов, — Франс-Пресс

Она обещала революцию в медицинских анализах крови, однако в 2015 году выяснилось, что никакой революционной технологии нет. Присяжные посчитали, что Холмс обманом заставила инвесторов вложить деньги в стартап. Её признали виновной по восьми эпизодам из одиннадцати. По оставшимся трём эпизодам присяжные не пришли к единогласному мнению.