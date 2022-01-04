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03:37, 04 января 2022

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1

Подземные толчки были зафиксированы у восточного побережья Тайваня, сообщили в сейсмологической службе острова. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Эксперты прогнозируют повышенную сейсмическую активность в регионе.


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