Захарова: Роман Цымбалюк придумал «байку» о статусе якобы заложника Кремля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала причину отъезда из России корреспондента украинского агентства УНИАН Романа Цымбалюка.

«Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», — написала Захарова в своем Telegram-канале.