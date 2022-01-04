В Госдепе заявили, что США сохраняют ядерное оружие для международной стабильности

«Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — цитирует ТАСС американского дипломата.

Ранее пять ядерных держав мира заявили о недопущении распространения ядерного оружия и ядерной войны.