Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции, — Heute

По информации французских СМИ, новый штамм COVID подтвердили у 12 человек. Специалисты предполагают, что новый вариант вируса мог завезти вернувшийся из Камеруна человек.

По данным исследователей из Университета Джона Хопкинса, уровень вакцинации в Камеруне составляет всего 2,4 процента.