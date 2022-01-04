В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в районе островов Огасавара, которые находятся на 1,2 тысяч км южнее Токио. Эпицентр подземных толчков расположен в Тихом океане вблизи острова Титидзима. Метеорологи предупреждают о повторных толчках в этом районе в ближайшую неделю.