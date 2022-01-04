Россия расторгнет контракт с Украиной, если она начнёт воровать транзитный российский газ – Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что воровство транзитного российского газа Украиной приведет к прекращению поставок. Ранее экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Украине придется воровать газ, так как «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов.

«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — сообщил сенатор в своем telegram-канале.