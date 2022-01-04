На Украине возмутились отношением Байдена к Зеленскому

Заместитель главреда украинского издания «Страна.ua» Максим Минин раскритиковал выбранное Джо Байденом время для звонка Владимиру Зеленскому. На момент телефонного разговора двух президентов в Киеве было около одиннадцати вечера, тогда как в Вашингтоне – четыре часа дня. По мнению журналиста, это указывает на негативное отношение лидера США к главе Украины.

«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — считает Минин.

Он добавил, что телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 30 декабря примерно в то же время, но звонок был инициирован Москвой, а не Вашингтоном. Сейчас же предложение поступило от Белого дома.