Республиканцы США уверены, что конгрессмены проголосуют за введение санкций против Северного потока 2

Законопроект о санкциях внёс республиканец Тед Круз. Голосование состоится в январе, сообщает ТАСС. Для утверждения законопроекта необходимо 60 голосов. Для этого, кроме голосов республиканцев, необходимо как минимум 10 голосов от партии демократов.
2022-01-04T01:24:56+03:00
2022-01-04T01:24:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:24, 04 января 2022
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