Республиканцы США уверены, что конгрессмены проголосуют за введение санкций против Северного потока 2

Законопроект о санкциях внёс республиканец Тед Круз. Голосование состоится в январе, сообщает ТАСС. Для утверждения законопроекта необходимо 60 голосов. Для этого, кроме голосов республиканцев, необходимо как минимум 10 голосов от партии демократов.