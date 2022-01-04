На севере Израиля разбился вертолет

На севере Израиля у побережья города Хайфа потерпел крушение вертолет с тремя членами экипажа на борту. Спасатели обнаружили и госпитализировали одного из них, его состояние не уточняется. Остальные члены экипажа не найдены, на месте случившегося работают поисково-спасательные службы.
2022-01-04T00:26:36+03:00
2022-01-04T00:26:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:26, 04 января 2022
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