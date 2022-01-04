Постпредство России в Вене поздравило ОПЕК с избранием нового генсека

Постпредство России при международных организациях в Вене поздравило Организацию стран — экспортеров нефти с решением назначить новым генсеком ОПЕК представителя Кувейта Хасама аль-Гайса. Он вступит в должность в августе 2022 года.



«Решение было вынесено сегодня в ходе виртуального спецзаседания конференции ОПЕК. Поздравляем коллег и уверены в продолжении плодотворного сотрудничества в важном многостороннем формате», — говорится в сообщении постпредства РФ.