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22:55, 03 января 2022

Блинкен обсудил обстановку на границе РФ и Украины с «Бухарестской девяткой»

Госсекретарь США поднял тему наращивания сил с российской стороны на границе с Украиной, а также заверил, что Штаты продолжат координацию со всеми союзниками для поддержания обороны. В «Бухарестскую девятку» входят, в частности, Болгария, Латвия, Литва и Польша.
Ранее Энтони Блинкен провел переговоры с МИД Турции по той же теме.


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