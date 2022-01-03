Блинкен обсудил обстановку на границе РФ и Украины с «Бухарестской девяткой»

Госсекретарь США поднял тему наращивания сил с российской стороны на границе с Украиной, а также заверил, что Штаты продолжат координацию со всеми союзниками для поддержания обороны. В «Бухарестскую девятку» входят, в частности, Болгария, Латвия, Литва и Польша.

Ранее Энтони Блинкен провел переговоры с МИД Турции по той же теме.