Сайт Jerusalem Post был взломан в годовщину убийства иранского генерала «Корпуса стражей Исламской революции»

2022-01-03T22:42:09+03:00 2022-01-03T22:42:09+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962166-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Вместо главной страницы сайта была иллюстрация, где изображен объект в форме пули, вылетающей из красного кольца на пальце. Такое носил убитый два года назад Касем Сулеймани. Сейчас сайт приведен в норму. Мобильное приложение и зарубежные варианты сайта не пострадали.

По словам редакции Jerusalem Post, подобные действия являются угрозой для страны.