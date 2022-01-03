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22:42,
03 января 2022
Сайт Jerusalem Post был взломан в годовщину убийства иранского генерала «Корпуса стражей Исламской революции»
Вместо главной страницы сайта была иллюстрация, где изображен объект в форме пули, вылетающей из красного кольца на пальце. Такое носил убитый два года назад Касем Сулеймани. Сейчас сайт приведен в норму. Мобильное приложение и зарубежные варианты сайта не пострадали.
По словам редакции Jerusalem Post, подобные действия являются угрозой для страны.