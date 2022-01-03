Состояние президента Бразилии, которого ранее госпитализировали с болью в животе, стабилизировалось, — Aljazeera

2022-01-03T22:27:28+03:00 2022-01-03T22:27:28+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962164-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Боль была вызвана кишечной непроходимостью, сейчас его состояние стабильно. Как президент написал в своем «Твиттере» ранее, ему стало плохо после воскресного ужина.

Проблемы со здоровьем у Болсонару начались после ножевого ранения в живот в 2018 году во время президентских выборов. Он перенёс уже несколько операций.