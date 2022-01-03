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22:27,
03 января 2022
Состояние президента Бразилии, которого ранее госпитализировали с болью в животе, стабилизировалось, — Aljazeera
Боль была вызвана кишечной непроходимостью, сейчас его состояние стабильно. Как президент написал в своем «Твиттере» ранее, ему стало плохо после воскресного ужина.
Проблемы со здоровьем у Болсонару начались после ножевого ранения в живот в 2018 году во время президентских выборов. Он перенёс уже несколько операций.