Warner Music приобрела права на все студийные альбомы Дэвида Боуи, – Variety

2022-01-03T22:12:35+03:00 2022-01-03T22:12:35+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962162-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Это обошлось компании в 250 миллионов долларов. Теперь почти вся музыка, выпущенная Боуи с 1968 по 2016 год, будет принадлежать Warner Music: соглашение включает в себя 26 студийных альбом, в том числе знаменитые «Space Oddity», «Ziggy Stardust», а также посмертный альбом «Toy».

О продаже велись переговоры еще в октябре, передавало агентство Financial Times.