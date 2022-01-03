Однослойные тканевые маски не обеспечивают защиту от коронавируса штамма «омикрон», – The Wall Street Journal

В отчете издания говорится, что тканевые маски, которые более распространены для использования, защищают от более крупных частиц вируса, игнорируя мелкие. В противном случае потребуется носить две маски. Американские специалисты считают, что для «омикрона»

простая хирургическая или матерчатая маска не имеет значения. «Если вы действительно хотите эффекта, потребуется носить правильный тип», — утверждает Моника Ганди, специалист по вирусным заболеванием Калифорнийского университета, то есть N95 или KN95.