Apple стала первой компанией в истории, чья капитализация превысила 3 триллиона долларов

Акции компании Apple дорожают почти на 3%, капитализация превысила отметку в 3 триллиона долларов. Это первый случай в истории, когда рыночная стоимость стала больше такой суммы. На данный момент акции Apple продолжают дорожать и стоят по 182,88 за одну ценную бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.
2022-01-03T21:56:52+03:00
2022-01-03T21:56:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:56, 03 января 2022
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