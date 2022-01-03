Apple стала первой компанией в истории, чья капитализация превысила 3 триллиона долларов

Акции компании Apple дорожают почти на 3%, капитализация превысила отметку в 3 триллиона долларов. Это первый случай в истории, когда рыночная стоимость стала больше такой суммы. На данный момент акции Apple продолжают дорожать и стоят по 182,88 за одну ценную бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.