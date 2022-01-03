Предано огласке мировое соглашение Джеффри Эпштейна и женщины, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании

2022-01-03T21:48:03+03:00 2022-01-03T21:48:03+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962156-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Исходя из мирового соглашения, Вирджиния Джуффре в 2009 году получила 500 тысяч долларов за отсутствие претензий к Эпштейну и «другим потенциальным обвиняемым». Этот документ послужит основанием для отклонения иска о сексуальном насилии.

Ранее Джуффре обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда она была несовершеннолетней.