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21:48,
03 января 2022
Предано огласке мировое соглашение Джеффри Эпштейна и женщины, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании
Исходя из мирового соглашения, Вирджиния Джуффре в 2009 году получила 500 тысяч долларов за отсутствие претензий к Эпштейну и «другим потенциальным обвиняемым». Этот документ послужит основанием для отклонения иска о сексуальном насилии.
Ранее Джуффре обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда она была несовершеннолетней.