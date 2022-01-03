Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили напряженность между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен созвонились сегодня вечером. Об этом сообщает министерство иностранных дел Турции. Темой обсуждения стала напряженность между Россией и Украиной. Переговоры прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, а также двусторонние отношения между двумя странами.
2022-01-03T21:41:39+03:00
2022-01-03T21:41:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:41, 03 января 2022
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