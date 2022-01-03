Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили напряженность между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен созвонились сегодня вечером. Об этом сообщает министерство иностранных дел Турции. Темой обсуждения стала напряженность между Россией и Украиной. Переговоры прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, а также двусторонние отношения между двумя странами.