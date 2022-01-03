В Турции зафиксирован максимальный с середины весны прирост заразившихся ковидом, – Минздрав республики

Сегодня министерство здравоохранения Турции сообщило о почти 45 тысячах зараженных – это максимум с 29 апреля. Там связывают это со штаммом «омикрон». На своей странице в «Твиттере» министр здравоохранения Фахреттин Коджа призывает людей соблюдать санитарные меры, не собираться в местах массового скопления людей и своевременно делать ревакцинацию.
2022-01-03T21:23:42+03:00
2022-01-03T21:23:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:23, 03 января 2022
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