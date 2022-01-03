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21:11,
03 января 2022
Медведчук заявил, что его дочери аннулировали визу для обучения в Женевском университете
По словам Виктора Медведчука, который приходится президенту РФ кумом, его дочь окончила школу в Киеве и поступила в Женевский университет. Она планировала поехать учиться в сентябре прошлого года, но ее виза была аннулирована. Об этом народный депутат сообщил в интервью украинскому телеканалу «Первый Независимый».
На родине Медведчука подозревают в госизмене.