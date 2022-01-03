Медведчук заявил, что его дочери аннулировали визу для обучения в Женевском университете

2022-01-03T21:11:09+03:00 2022-01-03T21:25:47+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962150-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

По словам Виктора Медведчука, который приходится президенту РФ кумом, его дочь окончила школу в Киеве и поступила в Женевский университет. Она планировала поехать учиться в сентябре прошлого года, но ее виза была аннулирована. Об этом народный депутат сообщил в интервью украинскому телеканалу «Первый Независимый».

На родине Медведчука подозревают в госизмене.