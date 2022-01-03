Украине придется воровать транзитый российский газ, – бывший глава «Нафтогаза» Коболев

По словам Андрея Коболева изданию «Зеркало недели», «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. «Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале 2022 года. <...> Нас ожидает неизбежный отбор российского газа, так как отключение украинских потребителей сейчас нереально», – добавил он.