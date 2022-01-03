Вопреки прогнозам можно ожидать профицит на завтрашнем заседании ОПЕК+, — Крутихин

2022-01-03T20:57:33+03:00 2022-01-03T20:57:48+03:00 https://echo.msk.ru/news/2962138-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Партнер консалтинговой компании RusEnergy, эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин о завтрашнем заседании министров ОПЕК+, на котором примут решение продолжать ли планы по увеличению добычи нефти или нет:

«Технический комитет пришел к выводу, что вопреки предыдущим прогнозам на предыдущие два квартала можно ожидать профицит. Но никаких неожиданностей, я думаю, ждать не стоит. И я думаю, что ОПЕК+ примет решение на заседании продолжать схему, которая была одобрена еще в июле. То есть ежеквартальное повышение квот на добычу в сумме на 400 баррелей в сутки. Все продолжается так, как было обусловлено — ни резких снижений, ни резких повышений, все по программе».