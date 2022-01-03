Вопреки прогнозам можно ожидать профицит на завтрашнем заседании ОПЕК+, — Крутихин
«Технический комитет пришел к выводу, что вопреки предыдущим прогнозам на предыдущие два квартала можно ожидать профицит. Но никаких неожиданностей, я думаю, ждать не стоит. И я думаю, что ОПЕК+ примет решение на заседании продолжать схему, которая была одобрена еще в июле. То есть ежеквартальное повышение квот на добычу в сумме на 400 баррелей в сутки. Все продолжается так, как было обусловлено — ни резких снижений, ни резких повышений, все по программе».