Байдену пришлось полчаса ждать в аэропорту из-за сильной метели

Из-за сильнейшей метели в США закрыты учебные заведения, офисы государственных органов и организаций, отменен запланированный брифинг Белого дома. Кроме того, прилетевшему из Дэлавера лидеру Америки Джо Байдену пришлось полчаса ждать в аэропорту, пока расчистят дорогу от снега. Этот снегопад — первый в Вашингтоне за нынешнюю зиму.
2022-01-03T20:52:23+03:00
2022-01-03T20:52:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:52, 03 января 2022
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