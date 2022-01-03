Байдену пришлось полчаса ждать в аэропорту из-за сильной метели

Из-за сильнейшей метели в США закрыты учебные заведения, офисы государственных органов и организаций, отменен запланированный брифинг Белого дома. Кроме того, прилетевшему из Дэлавера лидеру Америки Джо Байдену пришлось полчаса ждать в аэропорту, пока расчистят дорогу от снега. Этот снегопад — первый в Вашингтоне за нынешнюю зиму.