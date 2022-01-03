Генпрокуратура США вызвала для дачи показаний детей Трампа

Иванка и Дональд Трамп-младший вызваны в рамках расследования о деятельности и возможном мошенничестве бывшего президента США в компании Trump Organization. Об этом сообщает газета The New York Times. Генеральный прокурор планирует также допросить и самого Дональда Трампа. Повестки были вручены еще 1 декабря.